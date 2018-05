Leger Egypte belooft af te treden

De belofte volgt op gevechten tussen betogers en groepen gewapende lieden in Caïro. Daarbij vielen zeker elf doden. Gevreesd werd dat de Raad het geweld zou gebruiken als voorwendsel om aan de macht te blijven.

Een van de generaals, generaal-majoor Mohammed al-Asar, verklaarde dat het leger zorg draagt voor een integer en eerlijk verloop van de presidentsverkiezingen die voor 23 en 24 mei gepland staan. Kritiek dat er mogelijk fraude wordt gepleegd wees Al-Asar van de hand.

"Hoe kan iemand denken dat de strijdkrachten, die belast zijn met de nobele taak het land te beschermen, betrokken zouden zijn bij verkiezingsfraude of het verhullen van fraude?"

"We zeggen het oprecht en duidelijk: de strijdkrachten en de opperste raad willen op 30 juni de macht overdragen", aldus Al-Asar. "We verlangen niet naar macht. De Opperste Raad voor de Strijdkrachten is geen plaatsvervanger van de wet in Egypte."

Vertrek

Het leger nam in Egypte na het vertrek van president Hosni Mubarak in februari 2011 de macht over. Nu het leger al meer dan een jaar aan de macht is, is het er herhaaldelijk van beschuldigd de transitie naar een nieuwe regering slecht te begeleiden.

Er zijn al meer dan tienduizend burgers voor een militaire rechter gesleept en de generaals lijken er alles aan te doen om een rol in de politiek veilig te stellen.

Betogers hebben herhaaldelijk om het aftreden van de militaire raad geroepen, maar de generaals hebben altijd gezegd zich aan het tijdsschema te houden en pas op 30 juni de macht over te dragen.

