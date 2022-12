Auto rijdt bomen uit de grond slaat over de kop, bestuurder gevlucht

De auto kwam uiteindelijk op het dak tot stilstand in een weiland langs de weg. De hulpdiensten troffen de auto leeg aan. Van de bestuurder en eventuele inzittende(n) was geen spoor te bekennen.



De hulpdiensten zoeken in de omgeving naar eventuele slachtoffers, maar er is nog niemand aangetroffen. De politie doet onderzoek en bekijkt camerabeelden bij woningen die aan de weg liggen.