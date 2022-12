Volop sportclinics in Vallei tijdens kerstvakantie: van volleybal tot dansen en korfbal

Overal in de Vallei staan in de tweede week van de kerstvakantie sportclinics voor jonge kinderen en tieners op de rol. Op pleinen, in sporthallen en zelfs in het zwembad gaan buurtsportcoaches van Sportservice De Vallei aan de slag.

Zo staat er woensdag 4 januari op de skatebaan aan de Reeënlaan in Lunteren van 13.30 tot 16.30 uur een pannakooi. Twee dagen later, op vrijdag 6 januari, wordt de voetbalkooi opgebouwd, ook voor kinderen van 6 tot en met zestien jaar, op het schoolplein van de Ericaschool in het centrum van Otterlo. Iets verderop in sportzaal Sero verzorgt de plaatselijke volleybalclub BSVO tegelijk (13.00 tot 16.00 uur) een clinic. De volleybalbus van de nationale volleybalbond Nevobo staat er geparkeerd. Er wordt een hindernisbaan van bijna 20 meter opgebouwd, een springkussen en er wordt een poging gedaan de sprongkracht van deelnemers te verbeteren. Op een smashmeter kun je aflezen hoe hard je kunt slaan. Korfballen en dansen Tussendoor strijkt de Sportweekwinter neer in de DVO-hal in Bennekom. Daar verzorgt korfbalvereniging DVO donderdag 5 januari een clinic voor kinderen van 6 tot en met twaalf jaar. Er staat tussen 13.00 en 16.00 uur ook een clinic van dansstudio Poppelaars op het programma. Voor alle deze activiteiten geldt dat deelname gratis is. Op dinsdag 3 januari en donderdag 5 januari tenslotte wordt in het Wageningse zwembad De Bongerd een clinic met verschillende zwemonderdelen gegeven. De lunch voor deelnemers is bij de kosten (8,50 euro) inbegrepen. Voor deze clinic is zwemdiploma A verplicht. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

