Honderden varkens gestikt in Rhenense stal nadat ventilatie uitvalt

In een schuur aan de Sundertweg in Rhenen zijn zondagochtend honderden varkens omgekomen nadat de stalventilatie was uitgevallen. In de schuur stonden ongeveer 800 varkens.

Rond 8.45 uur werd de brandweer opgeroepen voor 'dier in problemen'. Hierop rukten de brandweer met meerdere voertuigen uit. Eenmaal ter plaatse bleek de stalventilatie uitgevallen te zijn waardoor de zuurstof wegviel in de schuur. De brandweer probeerde met ventilatoren het zuurstofgehalte weer op peil te krijgen. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet voorkomen worden dat er honderden varkens zijn omgekomen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kwam de hulp voor de meeste varkens te laat. De brandweer schat dat ongeveer tweederde van in totaal 800 varkens die in de stal waren het niet heeft overleefd.

