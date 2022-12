Studenten willen betaald autoparkeren op de Wageningen Campus en geen extra asfalt

De actiegroep is het oneens met het idee dat meer asfalt de fileproblemen rond Wageningen oplossen en dat de bereikbaarheid wordt vergroot door auto's te laten 'stromen'. "Wij vinden dat dit niet toekomstgericht is en willen naar écht duurzame oplossingen kijken", meldt Eline Floor Houwen van de actiegroep. "Iedereen profiteert van beter en toegankelijker openbaar vervoer en fijnere wandel- en fietsvoorzieningen. Nu, en in de toekomst. Niet alleen mensen die een rijbewijs hebben en een elektrische auto kunnen betalen."

Houwen zegt dat het doel van Beter Bereikbaar Wageningen is om het vestigingsklimaat van onder meer de universiteit te verbeteren. "Wij denken dat bij zo'n goed toekomstbestendig vestigingsklimaat eerder minder dan méér auto's passen. Meer auto's zorgen voor meer uitstoot en nemen veel ruimte in, slecht voor de klimaat-, stikstof- en de biodiversiteitscrisis."

Meer auto's past volgens haar totaal niet in het plaatje van Quality of life, het motto van de WUR. " Als we echt voor Quality of Life gaan, dan zou de WUR zich moeten uitspreken tegen extra asfalt voor auto's om de campus te bereiken."