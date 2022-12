Bewoner gewond bij woningbrand in Ede

Bij een woningbrand aan de Weerdestein in Ede is woensdagochtend de bewoner van het appartement gewond geraakt. Ze ademde rook en is daarvoor naar het ziekenhuis gebracht.

De brand werd vermoedelijk rond 6.30 uur veroorzaakt door een matras en dekbed dat vlam hadden gevat. De bewoner ademde vermoedelijk de rook in toen ze haar dekbed en matras naar buiten gooide. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen