Ede helpt inwoners met minimuminkomen meer bij meedoen aan activiteiten

Inwoners van Ede die moeten rondkomen van een minimuminkomen, krijgen volgend jaar een hogere bijdrage voor het betalen van bijvoorbeeld zwemlessen of de contributie van een sportvereniging. Dat heeft de gemeente Ede besloten.

"Hiermee sluiten onze regelingen beter aan bij de huidige prijzen, waardoor de financiële situatie van inwoners niet nog meer in gevaar komt", zegt wethouder Karin Bijl van armoede en schulddienstverlening. "Sporten en meedoen aan het maatschappelijk leven moeten voor iedereen mogelijk zijn."

De tegemoetkoming voor zwemlessen wordt verhoogd, omdat de kosten daarvoor flink zijn gestegen. Ook kunnen inwoners met een minimuminkomen een hogere bijdrage krijgen voor lidmaatschap van een sportvereniging of toegangskaarten voor theater of muziek.

Daarnaast verhoogt Ede het bedrag van het zogeheten Kindpakket, dat bestaat uit verschillende vergoedingen -bijvoorbeeld voor fiets of laptop - voor kinderen op de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Niet alleen de bijdragen gaan omhoog; ook komen meer inwoners voor de regelingen in aanmerking. "Huishoudens die een schuldentraject volgen bij de gemeente Ede, kunnen vanaf 1 januari een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor maatschappelijke participatie bij de gemeente", zegt Bijl.

"Voor deze groep mensen is het nu erg lastig om financieel rond te komen. Met de verruiming stellen we ook hen in de gelegenheid om actief mee te blijven doen en deel te nemen aan onze samenleving."

De verruiming van het minimabeleid is een van de maatregelen die de gemeente neemt om financieel kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Zo is er onlangs een plan tegen energiearmoede bedacht. "Hiermee helpen we onze inwoners om minder energie te gebruiken. Minder energieverbruik betekent ook lagere kosten."

Bespaarhulpen en energiecoaches adviseren huurders en woningeigenaren over mogelijkheden om energieverbruik te verlagen. Dat kan gaan over woongedrag, maar ook over aanpassingen in of aan het huis.

De gemeente werkt bij de bestrijding van armoede samen met allerlei organisaties in Ede om te zorgen dat inwoners met geldzorgen weten welke hulp er is, hoe ze die kunnen aanvragen en wie kan helpen bij het aanvragen.