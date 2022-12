Jubileumvieringen Edese wijk Enka afgesloten met winterfestival

Muziek, workshops, straattheater en foodtrucks. Met het winterfestival sloot de wijk Enka zaterdag het vieren van het 100-jarig bestaan af. Centrum voor kunst en cultuur Cultura sloeg voor de organisatie ervan de handen ineen met bewoners van de jubilerende wijk.

De insteek van het winterfestival was om Enka-bewoners kennis te laten maken met cultuur en hun wijkgenoten. Kinderen kalkten, onder de donker wordende hemel, het schoolplein van basisschool De Ontdekking vrolijk vol. Hun ouders zochten bij temperaturen van enkele graden onder nul elkaar en warmte op bij heaters.

Een enkele bezoeker sprong of hupte zich warm bij de diverse optredens van het festival. De soms snelle ritmes en klanken bij de muzikale cabaretvoorstelling van Piepschuim leenden zich hier goed voor. Voor de jongere aanwezigen was er een circusact, gespeeld door RangPangCircus.

Ook de Wageningse singer-songwriter Rogier Pelgrim en zangeres Walinda de Jong gaven acte de presence. Laatstgenoemde woont sinds enkele jaren in de wijk. "Ik woon hier een straat verderop en maak vijf jaar liedjes, dus vond dit een mooie gelegenheid om me eens te laten horen."

De zangeres is positief over het winterfestival. "Gezellig om zo met elkaar samen te zijn en leuk om hier mijn liedjes te zingen. Het is een een fijne, rustige wijk, met ook veel kinderen en gezellig met elkaar."

De bikkels onder de bewoners konden op buurtsafari door hun eigen wijk. Kunstenaarscollectief Waterlanders uit Wageningen verzorgde een theatertocht, om bewoners op deze manier met andere ogen naar hun eigen buurt te laten kijken.

Ook straatband Harvest liep ook door de wijk Enka. Deze band zette met een arsenaal aan instrumenten en veel zang uitvoeringen neer van bekende en minder bekende klassiekers uit honderd jaar muziekgeschiedenis.

Sommige kinderen hielden zich al rennend en spelend warm. Hun leeftijdgenoten hielden zich bezig met het knutselen van een kerstboom of het knopen van een vlaggenlijn. In de gymzaal groeide deze kleurige lijn onder diverse kinderhanden.

Bij het knopen van de vlaggenlijn maakten de kinderen onder begeleiding van Minke Terwel gebruik van afgedankte stukken stof. "We zorgen op deze manier voor hergebruik. We hebben nu een lijn van zo'n 80 meter." Het is de bedoeling dat de vlaggenlijn een plekje krijgt in de school.

Later luisterden kinderen in de gymzaal bij kaarslicht naar een kerstverhaal. Buiten hielden mensen zich warm met hamburgers, friet, glühwein of vegetarische stoofpotjes van de foodtrucks. Ook konden ze zelf koffie zetten op geplaatste warmtebronnen.