Auto slaat meerdere keren over de kop in Rhenen, bestuurder ongedeerd

Op de Boslandweg in Rhenen is vrijdag aan het einde van de avond een auto over de kop geslagen. Een ravage was het gevolg, maar wonder boven wonder kwam de automobilist met de schrik vrij.

De bestuurder klapte op een houten biels langs de weg en sloeg daardoor meerdere keren over de kop. Hierbij werd ook hekwerk geraakt. De auto bleef uiteindelijk ondersteboven liggen. Het voertuig is meegenomen door een bergingsbedrijf en de weg is opgeruimd. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

