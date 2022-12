Dikke rook trekt over A30 door brandende vrachtwagen bij Lunteren

Vrijdagmorgen is een vrachtwagen naast de A30 aan de Postweg in Lunteren in de brand gevlogen. Dikke rookwolken trokken hierdoor over de snelweg heen.

Bij aankomst van de brandweer - rond 9.30 - stond de vrachtwagen al volledig in brand. Een man was bezig met het verplaatsen van containerbakken en zag de vlammen uit de cabine van de vrachtwagen komen. Hij kon op tijd uit de vrachtwagen klimmen en kon daarbij nog zijn coolbox redden. De brandweer heeft het vuur na een half uur kunnen blussen.

