Schaatsen in de nevengeul 'pas eind deze week', Edese baan nog niet open voor publiek

Niets is mooier voor schaatsfanaten dan kilometers maken op een uitgestrekte ijsvlakte. In de Valleiregio is de nevengeul langs de Rijn in Wageningen daarvoor een prachtige plek.

"Maar nu nog even niet. Schaatsen is hier momenteel volstrekt onverantwoord, hopelijk lukt het aan het einde van de week", zegt Jan van Schaik van de Wageningse natuurijscommissie.

Elke dag gaat Van Schaik poolshoogte nemen in de uiterwaarden. "Het ziet er goed uit. Er ligt een laagje ijs, zonder sneeuw erop. Dat zijn gunstige omstandigheden, maar gun het ijs de tijd om te groeien. Het ziet er aantrekkelijk uit, maar nu zak je er gegarandeerd doorheen."

'Straks iedereen prachtige baan'

De Wageninger waarschuwt vooral de vroege vogels die al op eigen houtje de kwaliteit van het ijs willen testen. "Slecht voorbeeld doet slecht volgen. En dan krijg je hoe dan ook gevaarlijke situaties. Wacht even en zorg er zo voor dat straks iedereen op een prachtige baan kan schaatsen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken."

Van Schaik zag dinsdag al iemand met schaatsen in zijn hand langs het ijs lopen. 'Scheer je weg', zei ik tegen hem. Nu moet je als schaatsliefhebber of -fanaat jouw heil zoeken op de onder water gezette banen in bijvoorbeeld Veenendaal. Dat is veilig. Alles op z'n tijd."

Veilig als vlag uithangt

"Wij blijven de kwaliteit van het ijs in de nevengeul in de gaten houden. Als hier langs de waterkant de vlag wordt uitgehangen, is het veilig en is iedereen van harte welkom. Ik hoop dat we het licht eind deze week op groen kunnen zetten."



De ijsbaan van De Greb aan de Groeneveldselaan in Veenendaal ging dinsdagavond tussen 19 en 22 uur voor het eerst open. Ook in Oosterbeek, op sportpark Hartenstein, is de ijslaag voldoende sterk.

Edese baan nog niet voor grote publiek

In Ede wordt op de baan van de Edese IJsvereniging op sportpark Peppelensteeg ook al enkele dagen en nachten hard gewerkt. De baan blijft woensdagavond nog gesloten voor het grote publiek, zegt voorzitter Hans Silvis van de EIJV.

"Het ijs is te kwetsbaar, bij flinke belasting bestaat de kans dat er scheuren ontstaan. Daarom kiezen we ervoor alleen eigen leden toe te laten. Mochten we na korte tijd moeten besluiten iedereen van het ijs te halen, is het lastig mensen die zojuist aan de kassa een toegangskaartje hebben gekocht dat te vragen."

Lucht onder ijs

Silvis heeft goede hoop dat de baan vanaf donderdagavond toegankelijk is voor een breder publiek. "Er is bij het opbouwen van de ijsvloer helaas water weggelopen en daarom zit er op sommige plekken nog lucht onder. We verwachten dat dit probleem na het uitvoeren van de nachtelijk reparatie aan het ijs zal verdwijnen. En dan kunnen we naar het weekeinde toe meer mensen begroeten."