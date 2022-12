Politie houdt vrouw aan voor aanrijding waarbij fietser ernstig gewond raakt

Een fietser is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Stationsweg in Ede. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat dinsdagmiddag weten een vrouw te hebben aangehouden. Of deze vrouw ook de bestuurder van de auto was, kan de politie niet bevestigen. Wel laat een woordvoerder weten dat de vrouw is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met ernstig letsel tot gevolg. Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur, op de kruising van de Stationsweg met de Prins Bernhardlaan. Een traumahelikopter werd ingevlogen om de medische hulp zo snel mogelijk bij de fietser te krijgen.



Eerder die ochtend raakte er een andere fietser gewond bij een ongeluk met een auto op de kruising van de Keesomstraat met de Galvanistraat in Ede. Deze fietsster belandde op de motorkap en voorruit van de auto maar raakte slechts lichtgewond. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen