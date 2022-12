Snelheid omlaag in enkele straten van Wageningse binnenstad

De maximumsnelheid in een aantal straten in het centrum van Wageningen gaat naar beneden. Waar je nu nog 50 kilometer per uur mag rijden, is dat straks nog maximaal 30 kilometer per uur. Als alles volgens plan verloopt, gaat de maatregel in de eerste helft van het nieuwe jaar in.

Bij het begin van de Nudestraat staan de verkeersborden om de nieuwe maximumsnelheid aan te geven al klaar, zij het afgedekt met een plastic zak. Naast de Nudestraat gaat het om de nabijgelegen straten Walstraat, Emmapark, Dijkstraat, Havenstraat, Niemeijerstraat en de ventweg van de Costerweg. Plantsoen blijft hetzelfde Op de doorgaande Costerweg blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. Dat geldt ook voor het Plantsoen in de Wageningse binnenstad. Het is een wens van veel inwoners van de stad dat hier ook 30 kilometer per uur wordt ingevoerd, onder meer omdat veel mensen deze drukke straat moeten oversteken om boodschappen te kunnen doen in het centrum. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Dat geldt ook voor het kruispunt van de doorgaande Costerweg met de Walstraat en de Troelstraweg. Dit kruispunt is een van de gevaarlijkste van Wageningen. In 2018 is dit al aangepakt, maar van de kant van de Walstraat komt het verkeer in de toekomst met lagere snelheid aangereden.

