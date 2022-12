Universiteit Wageningen sluit de deuren in kerstvakantie om niet nodeloos energie te verspillen

De Wageningen University & Research (WUR) gaat in de kerstvakantie twee weken dicht. Niet alleen de onderwijsgebouwen maar óók de kantoren. Het is een maatregel om energie te besparen.

Door de campusgebouwen niet te verwarmen en de lampen uit te laten, bespaart de WUR ruim 2,5 miljoen kilowattuur. "Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van honderden huishoudens per jaar", zegt een woordvoerder van de universiteit.

Studenten die in kerstvakantie naar de campus willen komen om te studeren, kunnen wel terecht in de bibliotheek, want die blijft in die periode open. Laboratoria zullen in overleg open zijn, zodat onderzoekers kunnen doorwerken.

De bezetting van studenten en medewerkers op de campus in de kerstvakantie is historisch gezien altijd al 'verschrikkelijk laag'. "Gezien de energiecrisis en de energieprijzen vinden we het niet zo economisch om dan die gebouwen te verwarmen", aldus de woordvoerder. Maar het past ook niet bij de universiteit die bezig is met klimaat en duurzaamheid. "We maken ons druk om het klimaat en dan is het raar als we twee weken gebouwen verwarmen die weinig gebruikt worden."

De onderwijsgebouwen gingen in andere jaren al dicht in de kerstvakantie, maar nieuw dit jaar is dat óók de kantoorpanden sluiten. Die bleven tot nu toe altijd open én verwarmd. De WUR telt zo'n zesduizend medewerkers.