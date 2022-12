Fietser botst op auto en kopt zijruit in: slachtoffer met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht

Op de Westzoom in Lunteren is woensdagmiddag een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. De man op de fiets raakte eerste de spiegel van de auto en kopte vervolgens met zijn hoofd een zijruit in. Daarbij liep het slachtoffer hoofdletsel op.

De man fietste op de Heuvelseweg en wilde oversteken toen er een automobilist uit de richting van de Edeseweg kwam aanrijden. Vermoedelijk zag de fietser de auto over het hoofd. Het slachtoffer kwam na zijn botsing ook nog hard ten val waarna hij is overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd. Agenten zijn bezig met een onderzoek naar de aanrijding. Het overige wegverkeer kan over één rijbaan passeren omdat de weg bezaaid ligt met glas. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen