Kinderdagverblijf ontruimd door gaslekkage in Ede

Een kinderdagverblijf in Ede is woensdagmiddag ontruimd door een gaslekkage. De kinderen zijn in een naastgelegen pand opgevangen.

Rond 14.00 werd de lekkage ontdekt. De kinderen uit het kinderdagverblijf aan de Horapark in Ede werden in sommige gevallen met bed en al het pand uitgetild. Mogelijk ging het om een lekkage met koolmonoxide. Dit wordt nog verder onderzocht. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen