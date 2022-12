Zonnewal langs A12 kan er komen: ‘Geen reflectie voor automobilisten’

Ook voor een ander probleem, het woekerende onkruid Japanse duizendknoop, is een oplossing gevonden. Nadat het project enige tijd had stil gelegen kan het nu echt van start. De eerste plannen voor zonnepanelen op de geluidswal dateren al uit 2017.

Wethouder Arnold Versteeg is blij: "Met het project langs de A12 kunnen ongeveer zeshonderd huishoudens van stroom worden voorzien. Het sluit ook mooi aan bij de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn."

Coöperatie ValleiEnergie gaat de zonnewal ontwikkelen. De coöperatie is in overleg met omwonenden over de landschappelijke inpassing van de panelen. Bovendien kunnen ze meedoen aan het project. Klik hier voor meer informatie.