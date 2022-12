Man in scootmobiel geeft gas in plaats van te remmen en rijdt voetganger aan

Een voetganger is aangereden door een man op een scootmobiel. De bestuurder van de scootmobiel viel daarbij uit zijn voertuig en is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde maandagmorgen aan de Brouwerstraat in het centrum van Ede.

Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur. In plaats van de rem drukte de man op de scootmobiel het gaspedaal in en heeft hierdoor de voetganger aangereden. De man in de scootmobiel is na het ongeluk in de nabijgelegen supermarkt 'Boni' opgevangen en behandeld aan zijn verwondingen. De voetganger heeft verder geen letsel opgelopen. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

