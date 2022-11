Milieugroepen vinden Raad van State-uitspraak over Enkaverontreiniging onbegrijpelijk

Milieugroepen uit Ede en Wageningen reageren teleurgesteld en verbaasd op de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde dat de Enkapijpleiding, waardoor vervuild Edes grondwater bij Wageningen in de Rijn wordt geloosd, er gewoon mag komen. Bezwaren van de milieugroepen zijn van tafel geveegd.

Het verontreinigde water komt van de in 2002 gesloten Enkafabriek bij station Ede-Wageningen. "We vinden het onbegrijpelijk", zegt Jos van der Panne van Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) in een eerste reactie over de uitspraak. "Inhoudelijk gaan we er nog niet op in, we gaan eerst het vonnis uitgebreid bestuderen."

Het is een uitgebreide uitspraak. "Hij is erg uitvoerig en ik moet hem ook nog grondig bestuderen. En ik wil 'm eerst met cliënten tot in detail bespreken", reageert advocaat Jan-Eelco Dijk van milieugroepen SME en vereniging Mooi Wageningen.

"Hun teleurstelling kan ik wel vast overbrengen", vervolgt Dijk. "Op het eerste gezicht wordt op een grondige en gedegen manier op alle argumenten ingegaan. Maar dit zijn van die uitspraken die je een paar keer goed moet doorlezen om door te laten dringen wat er nou eigenlijk staat."

"Onbegrijpelijk", kiest Hans Brons van Mooi Wageningen dezelfde bewoordingen als Van der Panne. "Het is toch duidelijk dat de Europese kaderrichtlijn water voorschrijft dat je moet voorkomen dat dit soort stoffen in het milieu terechtkomen. Dat geeft schade. In die zin heeft het milieu vandaag verloren."

Maar volgens de Raad van State is niet aangetoond dat de kwaliteit van het rivierwater door de lozing zo achteruitgaat dat ze in strijd is met deze Europese regelgeving. Ook de andere bezwaren van de milieugroepen schuift de Raad van State terzijde.

"Het mag dus allemaal", concludeert Brons. "Maar de vraag blijft of je dit moet willen. Het is toch moreel verwerpelijk om dit soort stoffen in het milieu te laten lopen, terwijl zuiveren een goed alternatief is?"

Ook Mooi Wageningen wil de uitspraak eerst bestuderen en bekijkt daarna of vervolgstappen mogelijk en haalbaar zijn.