‘Enka-smeerpijp’ om vervuild grondwater uit Ede te lozen in Rijn bij Wageningen mag er komen

De pijpleiding waardoor vervuild grondwater uit Ede bij Wageningen in de Rijn wordt geloosd, mag er komen van de Raad van State. Die heeft woensdagochtend uitspraak gedaan in de zaak die milieugroepen uit Ede en Wageningen aanhangig hebben gemaakt.

De Raad van State heeft alle bezwaren van de milieugroepen tegen de pijpleiding - die zij wel de Enka-smeerpijp noemen - ongegrond verklaard.

De Enkafabriek sloot in 2002 de deuren. Het fabrieksterrein is geschoond en daar is inmiddels een woonwijk op gebouwd. In de grond bleef echter een fikse grondwatervervuiling achter. De pluim met sulfaat, zware metalen en giftige chloorverbindingen verontreinigd grondwater beweegt zich in de richting van natuurgebied de Bennekomse Meent, dat bij het Binnenveld hoort.

De pluim bevindt zich ondertussen onder de Edese woonwijken Maandereng en Rietkampen. Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Ede en provincie Gelderland willen het vervuilde grondwater achterin de Rietkampen oppompen en de komende honderd jaar via een pijpleiding bij Wageningen in de Rijn lozen. Rijkswaterstaat, die over de Rijn gaat, werkt hieraan mee.

Stichting Milieuwerkgroepen Ede en vereniging Mooi Wageningen zijn het hiermee niet eens. Zij betogen dat de rivier al vol zit met gifstoffen en willen daarom dat het vervuilde grondwater wordt gezuiverd en teruggebracht in de bodem. Volgens de milieugroepen is dit een goed uitvoerbaar en betaalbaar alternatief, wat de andere partijen bestrijden.

Zij kregen in februari vorig jaar alleen op onderdelen gelijk van de rechtbank in Arnhem en zijn daarom in beroep gedaan. In juni en in oktober dit jaar waren er zittingen bij de Raad van State.