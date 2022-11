Regenboogbankje na snelle opknapbeurt terug in centrum

Het kleurrijke regenboogbankje is terug op de vertrouwde plek in het centrum van Ede. Het bankje was bijna twee weken weg uit het straatbeeld, nadat het in de nacht van 14 op 15 november volledig zwart werd geverfd.

Medewerkers van de gemeente hebben het bankje binnen twee weken volledig opgeknapt. De zwarte lak werd allereerst van de planken verwijderd, door het hout te schuren. De balken werden opnieuw geschilderd en daarna is er een aniti-graffitilaag aangebracht. Die moet ervoor zorgen dat het straatmeubilair minder kwetsbaar is voor vernieling. Het bankje rondom een van de platanen op de hoek van de Grotestraat en de Molenstraat werd in maart omgetoverd tot een regenboogbank. Met dat symbool werd aandacht gevraagd voor de emancipatie van de LHBTQI+-gemeenschap in de gemeente Ede, die sinds begin 2021 officieel een regenbooggemeente is. Viering van diversiteit Eerder dit jaar werd op 23, 24 en 25 september in het centrum voor het eerst de Pride gehouden, die in het teken stond van de viering van diversiteit. De Edese wethouder Karin Bijl, die Inclusie in haar portefeuille heeft, en gemeenteraadslid Sam Elvering (D66), spraken enkele weken hun teleurstelling in deze krant uit over de vernieling van het bankje. De gemeente deed aangifte, maar er werd nog niemand aangehouden. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

