Woningen ontruimd in Ede vanwege koffie die op kooltjes wordt gekookt

De brandweer heeft zaterdagavond aan de Ernst Casimirlaan in Ede twee woningen ontruimd. Aanleiding was een koolmonoxidemelder die in het appartementencomplex afging. Uit onderzoek van de brandweer werd de oorzaak al snel duidelijk: een van de bewoonsters kookte koffie op kooltjes.

De brandweer werd rond 20.25 gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse voerde zij metingen uit in diverse woningen en in de kelder van het appartementencomplex. Uiteindelijk bleek de oorzaak te liggen bij een bewoonster die bezig was met het koken van koken op een alternatieve wijze. De koffie werd op kooltjes gekookt waardoor er koolstofmonoxide vrij kwam. De brandweer heeft na het verrichten van metingen de woning geventileerd. Bij het incident raakte niemand gewond. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

