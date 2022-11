Ede kleurt oranje: ‘Geweld tegen vrouwen komt overal voor, ook hier’

Of zo'n campagne nodig is in Nederland? "Zeker weten", zegt Lydia Hubregtse van de Edese Soroptimisten. Deze serviceclub zet zich samen met een netwerk van tienduizenden vrouwen in voor het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen wereldwijd. In Ede is zij een van de aanjagers van de campagne.

Wethouder Karin Bijl sluit zich bij Hubregtse aan. "In Nederland sterft er elke acht dagen een vrouw door geweld en heeft 73 procent van de vrouwen in haar leven seksuele intimidatie meegemaakt. Deze cijfers bezorgen mij kippenvel. Het gaat om grote aantallen vrouwen die zich regelmatig onveilig voelen, ook in onze eigen gemeente Ede. Hier moeten we daadkrachtig tegen optreden en dat doen we door het probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes in een grote oranje spotlight te plaatsen. Want ieder meisje, iedere vrouw, die met geweld te maken heeft, is er een te veel."