Wageningen Universiteit voor achttiende keer nummer 1 in Keuzegids

Natuurlijk is rector Arthur Mol verheugd over het resultaat en dankt hij de studenten voor hun positieve input voor de Keuzegids. Maar hij voegt eraan toe dat de universiteit zelf ook investeert om de hoge positie te behouden.

"Afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de innovatie van ons onderwijs, de aanstelling van jonge docenten en de opening van het innovatieve onderwijsgebouw Aurora, geschikt voor alle vormen van onderwijs", aldus Mol. "Dat we opnieuw tot beste universiteit zijn verkozen, is een bevestiging dat we de juiste keuzes maken."