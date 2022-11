Fietser gewond door aanrijding in Bennekom

In de Dorpsstraat in Bennekom is dinsdagavond tegen 20.00 uur een fietser aangereden door een automobilist. Dat gebeurde ter hoogte van de Kerkstraat.

Het slachtoffer op de elektrische fiets kwam ten val en raakte hierbij gewond. De fietser werd per ambulance vervoerd naar een ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

