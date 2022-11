Fietser raakt gewond bij aanrijding met auto op de Rembrandtlaan

Bij een ongeval op de Rembrandtlaan in Ede zijn dinsdagochtend een fietser en een auto met elkaar in botsing gekomen. De fietser raakte daarbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval gebeurde rond 7.50 uur ter hoogte van de Berckheydestraat, in de wijk Maandereng. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet ter plekke onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

