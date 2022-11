Camping op Hoge Veluwe gaat niet meer open volgend jaar

De parkleiding zegt in het bericht dat het openhouden van de camping bij de ingang Hoenderloo niet meer rendabel is. 'Hoewel de camping al lang bestaat, behoort het draaiende houden van de camping niet tot de corebusiness van het Park. Het onderhoud vergt te veel van onze aandacht, tijd en financiële middelen.'

Een andere reden die mee heeft gespeeld bij het sluiten van de camping is volgens De Hoge Veluwe dat door de aanwezigheid van de camping de fauna regelmatig verstoord wordt, omdat mensen buiten openingstijden het park in gingen.

Het park zegt nagedacht te hebben over alternatieven, maar deze zijn niet haalbaar gebleken. 'Zo is er bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk was om het beheer uit te besteden met bijvoorbeeld glamping of tiny houses, maar deze opties zijn pas rendabel bij een grootschalige opzet. Dit is binnen het park niet gewenst.'