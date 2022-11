Gewonde bij kop-staartbotsing in Ede

Een automobilist is vrijdagochtend gewond geraakt bij een kop-staartbotsing in Ede. Ook was er in een kind in een van de auto's aanwezig. Deze heeft van de ambulancebroeders een traumabeertje kregen.

Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur op de Verlengde Arnhemseweg N224. Een van de auto's botste tegen de achterkant van de andere auto. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De ambulance en de politie waren snel ter plaatsen. De ambulancebroeders hebben de betrokken gecontroleerd, waarna een van de automobilisten is meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn. In een van de auto's was ook een kind aanwezig. Deze is niet gewond geraakt en kreeg ter troost een traumabeertje. De auto's zijn inmiddels beiden weggesleept. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

