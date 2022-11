Brand in schuur achter fietsenwinkel: mogelijk ook asbest vrijgekomen

Donderdagmiddag is er brand ontstaan in een schuur achter een fietsenwinkel aan de Hoog Maanen in Ede. Bij de brand komt veel rook vrij.

De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Mogelijk zou er asbest vrijgekomen zijn bij de brand, daarom is de omgeving afgezet door de politie. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen