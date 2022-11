Noodopvang voor buitenslapers op terrein van zwembad De Vrije Slag

De winter is in aantocht en de dagen worden langzaam kouder. Toch is er in de gemeente Ede nog steeds een aantal daklozen dat elke nacht in de buitenlucht slaapt. De gemeente wil voor deze zogeheten buitenslapers noodopvang bieden op het terrein van zwembad De Vrije Slag in Bennekom. De opvang is van 1 december tot en met 31 maart.

Bij wet is vastgelegd dat de gemeente moet zorgen voor een winterregeling om te voorkomen dat deze mensen buiten slapen als het vriest. Deze buitenslapers kunnen of willen niet geholpen worden in de reguliere opvang.



De noodopvang wordt georganiseerd door het Leger des Heils samen met gemeente Ede en biedt een sober onderkomen (bed, bad, brood). Er is plaats voor maximaal twintig personen. Deze woensdag starten de voorbereidingen voor de opvang bij het zwembad. Zo wordt er onder meer een tent geplaatst voor de opvang van de buitenslapers.



De noodopvang is geopend van 17.00 uur 's middags tot 9.00 uur 's ochtends de volgende dag. De buitenslapers moeten voor 17.00 uur binnen zijn en worden van en naar de locatie gebracht met een busje. Veilig en warm De gemeente Ede kwam bij haar zoektocht naar een geschikte plek voor de opvang uit bij het terrein van De Vrije Slag. "Het bestuur van het zwembad stond ervoor open om op deze manier een bijdrage te leveren aan de oplossing dit probleem. Fijn dat we deze mensen een plek kunnen bieden, waar ze veilig en warm de nacht door kunnen brengen", zegt wethouder Leon Meijer. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

