Zieke Edenaar die brand stichtte en agenten bekogelde gaat vanuit cel naar kliniek

De man zat al 145 dagen in voorarrest. De rechtbank legde hem daarnaast nog een voorwaardelijke straf op van 210 dagen met een proeftijd van twee jaar. Na de behandeling in de kliniek komt hij onder toezicht van de reclassering, krijgt hij een ambulante behandeling en gaat hij begeleid wonen.

Zeven keer in zes weken tijd ging het mis, terwijl de man eerder nooit met justitie in aanraking kwam. Het begon met bedreigingen aan het adres van zijn buurman, het eindigde met de brandstichting. Hij wilde niet voor de honderdste keer opgesloten worden, zei de Edenaar op de strafzitting twee weken geleden.

De brand was in de keuken van zijn appartement aan De Zoom. Agenten die ter plaatse kwamen zagen dat hij met glazen gooide en probeerde een fles ammoniak aan te steken. Toen die geen vlam vatte, gooide hij de fles zo naar ze toe. Later bleek de fles leeg te zijn.