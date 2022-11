Auto zwaar beschadigd door brand Braamberg

Op de Braamberg in Ede is zondagavond rond 22.15 uur een auto in de brand gevlogen. De brandweer was snel op de Braamberg maar kon niet voorkomen dat de auto beschadigd raakte.

politieagenten doen onderzoek naar de toedracht. In de buurt wordt gezegd dat er sprake zou zijn van brandstichting. Het vuur zou zijn begonnen bij een van de voorwielen van de BMW Z3. De auto heeft door de brand grote schade opgelopen. De brandweer heeft in een naastgelegen woning metingen verricht omdat de rook daarheen trok. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

