Bestelwagen knalt achterop auto aan de Frankeneng

Een bestelwagen is achterop een auto geknald in Ede. De auto stond te wachten voor het stoplicht. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Rond 9.40 uur botste de bestelwagen aan de Frankeneng in Ede op de auto. De personenauto kwam tot stilstand in een hekwerk. De brandweer is met meerdere wagens ingezet om het ambulancepersoneel te ondersteunen. Alle inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen