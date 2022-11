Scooter bijna volledig afgebrand in Ede

Een scooter is vrijdagochtend aan de Stephensonstraat in Ede bijna volledig afgebrand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Rond 7.40 uur ontstond de scooterbrand. De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de schade aan de scooter aanzienlijk was.

