Parkeergarage onder gemeentehuis ‘iets langer dicht dan een nachtje’

"Ik schat in dat het niet in een nachtje lukt." Dat zei wethouder Marco Verloop over de noodzakelijke opknap van de Veenendaalse parkeergarage onder het gemeentehuis. En dat klopt: de garage is bijna een maand lang dicht.

Wie naar het gemeentehuis rijdt om zijn paspoort te verlengen, of naar een vergadering gaat, staat tot en met 27 november voor een gesloten parkeerpoort. Dat merkten ook de tientallen ouders en leraren van scholen uit Veenendaal-Oost die dinsdagavond naar een bijeenkomst van de raad wilden. Diverse mensen moesten elders in de stad een parkeerplekje zoeken. De vloer van de parkeergarage onder het gemeentehuis van Veenendaal is niet goed meer. Net als de hellingbaan naar de garage: er zitten scheurtjes in en de coating op de vloeren bladdert af. Veenendaal trekt 135.000 euro uit om het euvel te verhelpen. Het duurt allemaal alleen wat langer dan gedacht. Sinds 31 oktober is de garage dicht en dat blijft dus nog enkele weken zo. "De werkzaamheden zijn zeer arbeidsintensief", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Eerst moet de volledige oude coating van de vloer van de parkeergarage en de hellingbaan worden verwijderd. De nieuw aan te brengen coatings moeten voldoende droogtijd hebben. Bovendien zijn de werkzaamheden ook deels weerafhankelijk." Werk valt niet duurder uit Dat het allemaal zo lang duurt, betekent niet dat de kosten hoger uit gaan vallen. "Het werk stond ingetekend voor een bedrag van 135.000 euro: "De geplande werkzaamheden vallen binnen het begrote budget." Veenendaal gaat er niet vanuit dat ze veel parkeerinkomsten mis gaat lopen met een garage die vier weken dicht is. "De gebruikers zullen nu gebruikmaken van andere parkeergarages van Q-Park of de gemeentelijke Tricotage-garage, of parkeren op straat. Door te kiezen voor het afsluiten van de parkeergarage worden ook kosten voor veiligheidsmaatregelen, zoals boa's en bewakers, en verkeersbegeleiders bespaard." De verwachting is dat die bedragen tegen elkaar opwegen. De garage telt tachtig parkeerplekken - waarvan twee invalidenplekken - en enkele motorparkeerplaatsen. Ede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede Blijf met meldingen op de hoogte

