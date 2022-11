Een man uit Ede is door de rechtbank veroordeeld voor een eenzijdig verkeersongeluk in Kootwijkerbroek. De bestuurder krijgt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.

De man reed midden in de nacht samen met een vriend weg bij een feestje. Kort daarna verloor hij de macht over het stuur en belandde in de berm. Hij bleek ruim 6 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben. De bijrijder raakte gewond aan zijn nek: hij moest 3 maanden lang een nekkraag dragen om zijn nek te laten herstellen.

Uit onderzoek bleek dat beide mannen geen gordel droegen. De bestuurder is zijn rijbewijs na het ongeluk al 3 maanden kwijt geweest. Hij volgde ook een EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol).