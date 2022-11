Op de kruising van de Grote Beer en de Spitsenbergenweg in Veenendaal is donderdagochtend een fietser gewond geraakt.

Dat gebeurde rond 11.55 uur tijdens een eenzijdig ongeval. Het slachtoffer viel van de fiets. De exacte aanleiding hiervoor wordt nog onderzocht door de politie.

Naast een ambulance kwam de rapid responder ter plaatse. Dat is een klein ambulancevoertuig met één verpleegkundige. De hulpverlener van dit voertuig is in de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Met witte schermen zorgde de brandweer ervoor dat de plaats van het ongeval niet zichtbaar was voor voorbijgangers.