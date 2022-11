Een 33-jarige man uit Oudenbosch is woensdag aangehouden met zo'n zeshonderd kilo zwaar en illegaal vuurwerk in zijn busje. Dat gebeurde volgens de politie in Ede.

De Brabander werd gecontroleerd op de Verlengde Arnhemseweg. Na de vondst werd het vuurwerk in beslag genomen. De man is aangehouden en verhoord. "Met deze hoeveelheden zwaar, illegaal vuurwerk in een voertuig kun je gerust spreken van een rijdende bom", is de politie van mening. "De aanpak van handel in (illegaal) vuurwerk heeft gezien de gevaarsetting hoge prioriteit bij politie en het Openbaar Ministerie. Bij zowel het vervoer, de opslag als het afsteken bestaan er grote risico's." Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede