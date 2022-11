Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede begint zaterdag met extra opereren op zaterdagen. "Deze extra operaties zijn bedoeld om patiënten te helpen die al langer wachten op een operatie", meldt Marjolein de Jong, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis. "Daarmee hopen we ook de wachtlijst te verkorten." Hoe lang het ziekenhuis uit Ede dit blijft doen, hangt af van de evaluatie.

Volgens De Jong heeft ook Ziekenhuis Gelderse Vallei te maken met lange wachtlijsten. "We moeten inhaalzorg leveren, we zien dat steeds meer patiënten zorg nodig hebben en ook wij hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt."

Sneller helpen

Dor deze zaken komt het ziekenhuis met name toe aan spoedzorg en het behandelen van patiënten met een hoge urgentie. "Die zorg gaat namelijk altijd door. Sommige patiënten wachten hierdoor al lang op hun behandeling en we snappen dat dit heel vervelend is."

Juist deze groep mensen wil het ziekenhuis volgens De Jong daarom sneller helpen door extra te opereren op zaterdag. "Het operatiekamerpersoneel is bereid zich hiervoor extra in te zetten. Dat waarderen we heel erg en daar zijn we ook trots op." Er wordt op deze zaterdagen een start gemaakt met orthopedische ingrepen (heup- en knieoperaties) en chirurgische ingrepen (zoals liesbreukoperaties).

Verplaatsing van ingrepen

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt naast het opereren op zaterdag ook aan andere plannen om patiënten sneller te helpen. "We zijn bezig om de capaciteit van de operatiekamers (OK) efficiënter in te richten, zonder in te leveren op onze kwaliteit van zorg", zegt Janet Rekker, manager van onder andere de operatiekamers.

"Waar mogelijk en verantwoord verplaatsen we kleine ingrepen van de OK naar ons behandelcentrum. Bijvoorbeeld gynaecologische, kno, chirurgische en urologische ingrepen. Met het verplaatsen van deze ingrepen naar het dagcentrum leveren we dezelfde kwaliteit als op het operatiecomplex. En een belangrijk pluspunt hiervan is dat patiënten een minder intensief zorgtraject hoeven te doorlopen."

Neem op tijd contact op

De Jong vertrouwt erop dat de nieuwe maatregelen om de wachtlijsten in te korten werken. "Maar helaas moeten sommige patiënten alsnog langer op een behandeling wachten dan gewenst. We willen mensen op het hart drukken dat wanneer ze zich zorgen maken over hun gezondheid of wanneer hun medische situatie achteruitgaat, ze contact opnemen met hun (huis)arts. Trek op tijd aan de bel."