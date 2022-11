Twee auto's zijn dinsdagmiddag op de Rijksweg bij Ede hard tegen elkaar gebotst. Beide bestuurders raakten gewond bij het ongeluk en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De auto's zijn door het ongeluk behoorlijk beschadigd. Een van de voertuigen kwam rond 12.55 uur in de heg van café De Kade terecht. De weg was een tijdje afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.