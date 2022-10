In de Meindert Hobbemastraat in Veenendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een auto helemaal uitgebrand.

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en heeft beelden ontvangen waarop mogelijk de brandstichters te zien zijn. Met een getuigenoproep probeert de politie getuigen te vinden van het misdrijf. De brandweer van Veenendaal werd in de nacht van woensdag op donderdag kort na middernacht gealarmeerd. Een auto stond geparkeerd in een parkeervak en had vlamgevat. De brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De straat lag helemaal bezaaid met glas dat van de auto afkomstig was. De politie heeft meerdere verklaringen opgenomen van buurtbewoners.