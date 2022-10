Hoger, smaller, en een stukje opgeschoven naar het noorden: het plan voor de nieuwe flat tegenover het Veenendaalse politiebureau gaat er anders uitzien. Dat is het gevolg van reacties uit de buurt.

Het gaat om een plek aan het Boompjesgoed, op een steenworp afstand van het gemeentehuis. Het is een deel van de stad waar al veel flats staan. Tegenover het politiebureau staat een voormalige garage leeg. Het plan is om daar 74 kleine appartementen (tussen de 45 en 50 vierkante meter) te bouwen. Daarvan is 30 procent sociale huur.

Aanvankelijk zou het gebouw 27 meter hoog worden, maar na reacties uit de buurt is dat opgetrokken naar 34 meter. Het gebouw wordt hoger omdat het smaller wordt. Ook wordt de flat op het terrein iets noordelijker gebouwd dan eerst gepland.

Dat is op verzoek van aanwonenden van het nabijgelegen woonzorgcomplex Hollandia State en van de laagbouw aan de oostkant van het bouwterrein. Door de flat wat te verschuiven, kijken ze er niet meer direct op uit.

Met de bouwplannen wordt ook de kruising tussen het Boompjesgoed en de Palmen Grift aangepakt. Dat is een wat krappe kruising met zebrapad. Toekomstige bewoners van de 74 appartementen moeten wel rekening houden met een beperkt aantal parkeerplaatsen voor auto's.

Minder parkeerplekken

Volgens de parkeernormen van de gemeente zouden er 45 parkeerplekken kunnen komen, maar dat is teruggeschroefd naar 40 plekken. Als reden wordt opgegeven dat er goed openbaar vervoer voor de deur is. Dat parkeren is één van de zorgen van omwonenden. Een groep bewoners van de Palmen Grift gaf in hun bezwaar aan dat de parkeermogelijkheden rondom hun gebouw nu al ontoereikend zijn.

De gemeenteraad buigt zich in november over het bouwplan.