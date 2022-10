Aan de Edeseweg in Bennekom heeft woensdagmiddag rond 12.30 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een fietser. Daarbij raakt een meisje gewond. Zij is door hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis.

Vermoedelijk zag de vrachtwagenchauffeur het meisje over het hoofd tijdens het afslaan. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.