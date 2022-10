De politie in Wageningen heeft dinsdagavond enige tijd gezocht naar een gewapend persoon in de omgeving van de Asterstraat in Wageningen. De politie rukte met meerdere voertuigen uit, maar heeft uiteindelijk niemand aangetroffen.

De politie kwam in actie nadat er melding werd gemaakt van een bedreiging met een wapen aan de Asterstraat. Agenten met zware vesten zijn langere tijd op zoek geweest naar de vermeende verdachte. Volgens de politie zou het gaan om een situatie binnen de relationele sfeer. Het is niet bekend wat voor wapen de verdachte bij zich had. Het onderzoek naar de bedreiging is nog lopende. Ook via Burgernet werd een melding van de zoektocht gedaan. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede