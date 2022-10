Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag volledig in vlammen opgegaan aan de Meindert Hobbemastraat in Veenendaal.

De brandweer wist het vuur snel te bestrijden nadat de brand rond 00.10 uur uitbrak. Toch bleef er van de wagen weinig over. Er kon wel voorkomen worden dat de vlammen oversloegen naar andere voertuigen op het parkeerterrein. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De politie heeft gesproken met omwonenden.



Vermoedelijk is de brand aangestoken. Een buurtbewoner heeft camerabeelden gedeeld met de agenten. Hierop is de brandstichting mogelijk te zien.