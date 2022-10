Ze waren de grote favoriet en de koersballers van team Ana Upu lieten dinsdag zien dat ze de beste waren. De Lunterse Molukkers werden in hun eigen sporthal Ut Sporthuus winnaar van het Open Edes kampioenschap.

Koersbal lijkt op jeu-de-boule, maar dan met grotere ballen. De koersballers van Ana Upu moesten op hun weg naar de titel afrekenen met andere teams uit Lunteren, maar ook met koersballers uit Ede en Wageningen. "Volgend voorjaar moeten ze hun wisselbeker verdedigen in Ede, want de volgende editie van het kampioenschap wordt ergens in Ede gehouden", zegt Angeline van de Kraats van het organiserende Sportservice Ede.

Tot de volgende editie hebben de koersballers van Tuindorp uit Wageningen de tijd om zich verder te bekwamen in het spel. Van de Kraats: "Alle spelers van Tuindorp hebben een klomp gekregen als aandenken aan de wedstrijd in Lunteren, want ze hebben de poedelprijs gewonnen."

Geen Wageninger die daar om maalde. Het was een gezellig uitje geweest voor de ongeveer zeventig deelnemers, die veelal rond de 65 jaar waren of ouder.