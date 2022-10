De Albert Heijn aan het Wilbrinkplein in Lunteren is dinsdagmiddag ontruimd nadat er een alarmmelding kwam van een vreemde lucht. Ook de parkeergarage is ontruimd vanwege een rare geur.

Het personeel staat buiten en bezoekers mogen de winkel niet in. De brandweer is aan het meten wat de oorzaak is. Vermoedelijk gaat het bij de lekkage om kooldioxide. Dat gas wordt onder meer gebruikt voor de koeling in supermarkten. De brandweer heeft inmiddels een noodstop ingedrukt. Ook gaat de melder af in de parkeergarage. Klanten van de winkel die hun auto in de garage hebben staan mogen die niet ophalen. Sommigen staan al een uur te wachten. De CO lekt uit een tank, de brandweer bekijkt met onderhoudsmonteurs om deze leeg te laten lopen. Dan kan de brandweer ventileren.