Een peperdure Ferrari is dinsdagmiddag in een greppel beland in het buitengebied ten noorden van Ede. De felrode Ferarri 812 GTS reed vanuit Harskamp richting Otterlo toen het door onbekende oorzaak mis ging.

De auto belandde hard in een greppel langs de Oterloseweg en liep veel schade op.



Niemand raakte bij het ongeval gewond. Maar de Ferrari, met een waarde van 448.000 euro, raakte flink beschadigd.