Een toekomstige uitbraak van vogelgriep kan mogelijk moeilijker gestopt worden door een dreigend tekort aan koolstofdioxide (CO2). Het ruimen van pluimvee is een stuk lastiger zonder dit gas. Dat schrijft minister Piet Adema van Landbouw aan de Tweede Kamer.

Afgelopen vrijdag werden nog 55.000 leghennen geruimd op een boerderij in Lunteren als gevolg van een uitbraak van vogelgriep. Door de ruiming hoopt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het virus te beperken. Mogelijk zijn dit soort ruimingen in de toekomst moeilijker uit te voeren zonder koolstofdioxide. De NVWA zoekt naar alternatieven manieren om vogels af te maken.



Door de hoge concentratie aan pluimveeboerderijen in de Gelderse Vallei is het risico op verspreiding extra groot. Wanneer er niet preventief wordt ontruimd kan dit voor grote problemen zorgen. Met name in Gelderland is het mogelijke tekort aan koolstofdioxide een probleem omdat daar de meeste dieren worden gedood en de meeste ruimingen worden gedaan.

Door de hoge gasprijzen wordt minder ammoniak geproduceerd, waar koolstofdioxide een bijproduct van is. Daardoor dreigt een tekort te ontstaan van het gas. Ook is de prijs dusdanig omhoog geschoten dat sommige bierbrouwerijen hun productie staken.

De NVWA zoekt naar alternatieven voor de vergassing van pluimvee, maar dat is nog niet zo makkelijk. Twee andere opties zijn: doding in containers of het afmaken door gebruik te maken van zogenaamde 'big bags'. Het probleem met deze alternatieven is dat ze relatief veel geld en tijd kosten en dat er veel mankracht voor nodig is.