Op de Willem Lodewijklaan in Ede is maandagochtend een gaslek ontstaan. Het is al de derde keer deze maand dat er bij werkzaamheden in Ede een gaslek ontstaat.

Bij het aanleggen van glasvezelkabels is rond 10.00 uur een leiding geraakt. Om het lek te repareren moest de leiding worden afgesloten. De brandweer heeft het gat afgesloten met tape. Netbeheerder Liander is naar de locatie gekomen om verder onderzoek te doen.



Eerder deze maand ontstonden er ook al gaslekken aan de Pakhuisweg en de Ernst Casimirlaan. Ook deze lekkages ontstonden door werkzaamheden. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede